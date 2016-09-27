В Днепре напали на депутата из "Оппоблока"

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Со слов потерпевшего, он вместе с водителем ехали по ул. Кантемировской г. Днепра. Неожиданно в автомобиле, по рассказам Суханова, повредилось колесо, и когда водитель начал его ремонтировать, к депутату подошел неизвестный мужчина и под предлогом попросить сигарету нанес несколько ударов по туловищу.

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"Потерпевший в свою очередь достал зарегистрированный пистолет травматического действия "Форт" калибра 9 мм и произвел из него два выстрела в воздух. Нападавший испугался и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что депутату телесных повреждений не нанесли. Кроме того, с места происшествия полицейские изъяли отвертку и две стреляных гильзы.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее о нападении на Суханова заявили в местной ячейке партии "Оппоблок".