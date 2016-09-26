На Черниговщине внедорожник насмерть сбил мужчину в инвалидной коляске

11:19, 26 сентября 2016
Происшествия
859 0

Мужчина в инвалидной коляске от полученных травм погиб на месте аварии.

Чоловік в інвалідному візку, що не мав світлоповертаючих пристроїв / gk-press.if.ua

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, вчера на 81 км автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи (Козелецкий район) водитель автомобиля «Lexus PX 300» совершил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении в инвалидной коляске, которая не была оборудована светоотражающим устройством.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.

Читайте такжеКоличество потерпевших из-за аварии маршрутки в Одессе увеличилось до 10 человек

По факту ДТП проводится проверка, открыто уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего).

Как сообщал УНИАН, в Одессе в воскресенье днем во время движения перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. По предварительным данным, у автобуса, следовавшего по маршруту №145, во время движения оторвалось колесо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter