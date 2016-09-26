На Черниговщине внедорожник насмерть сбил мужчину в инвалидной коляске

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, вчера на 81 км автодороги Киев – Чернигов - Новые Яриловичи (Козелецкий район) водитель автомобиля «Lexus PX 300» совершил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении в инвалидной коляске, которая не была оборудована светоотражающим устройством.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.

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По факту ДТП проводится проверка, открыто уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего).

Как сообщал УНИАН, в Одессе в воскресенье днем во время движения перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. По предварительным данным, у автобуса, следовавшего по маршруту №145, во время движения оторвалось колесо.