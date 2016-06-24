ГПУ передала в суд обвинение 4 членов "Правого сектора" в мукачевском теракте и ряде преступлений на Львовщине и Закарпатье

Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, Главным следственным управлением Генпрокуратуры совместно с Департаментом процессуального руководства ГПУ сегодня завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех представителей ДУК ВПР "Правый сектор", которые "на протяжении 2014-2015 годов в составе банды совершили ряд особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе 11 июля 2015 года террористический акт в г. Мукачево, повлекший гибель человека, и другие преступления на территории Львовской и Закарпатской областей".

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279; ч. 4 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ ДТП погибли двое бойцов "ПС", которые принимали участие в вооруженном конфликте в Мукачево

Речь идет о террористическом акт, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и привлечения внимания общественности к своим политическим взглядам с применением оружия, связанном с совершением взрывов и иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека и привели к гибели человека и причинению значительного материального ущерба и другим тяжким последствиям, в том числе тяжким телесным повреждениям человека; угрозе убийством с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств, что свидетельствовало о реальных основаниях опасаться осуществления угроз; блокировании транспортных коммуникаций путем их перекрытия транспортными средствами и вооруженными лицами, которое нарушило нормальную работу транспорта и создало реальную опасность для жизни людей.

Кроме того, фигуранты производства обвиняются в умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также угрозах убийством в отношении сотрудникам в связи с исполнением ими служебных обязанностей; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем взрыва и другими общеопасными способами, что причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах и повлекло иные тяжкие последствия; приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывных устройств, а также ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения; умышленном причинении группой лиц тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц; умышленном причинении легких телесных повреждений, повлекших потерпевшим кратковременное расстройство здоровья и незначительную утрату трудоспособности.

Читайте такжеКомиссия по Мукачево: События в значительной степени были спровоцированы руководством милиции и СБУ

"В отношении еще пяти подозреваемых членов банды, которые объявлены в розыск, досудебное расследование продолжается", - отметили в ГПУ.

Также в ведомстве напомнили, что за совершение особо тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного заключения и лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля 2015 года произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей ПС, Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "Правый сектор" начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибло трое.