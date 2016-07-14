Под купол Рады запустили дрон, Парубий заявил о попытке сорвать заседание (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, его запустил народный депутат Игорь Луценко (фракция “Батькивщина”).

Перед этим члены этой фракции заявили о том, что в зале происходит неперсональное голосования при принятии законопроектов и что они будут бороться с этой проблемой радикальными методами.

Читайте такжеПарубий подписал постановление Рады о переименовании Кировограда в Кропивницкий

Представители фракций коалиции призвали председателя ВР Андрея Парубия навести порядок в сессионном зале.

Парубий заявил, что происходит срыв работы парламента.

На слова о том, что будут наказаны те, кто запустил беспилотник, некоторые депутаты ответили, что в регламенте ВР не предусмотрена норма о наказании за запуск беспилотника в сессионном зале.

В свою очередь член фракции “Народный фронт” Лапин призвал фракцию “Батькивщина” отдать этот беспилотник воинам на востоке Украины, потому что им не хватает техники, чтобы видеть террористов. При этом он заявил: “Позор вам, сволочи!”.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 июля, Рада приняла ряд решений по переименованию населенных пунктов в рамках декоммунизации, а также ратифицировала Парижский договор по климату.