Под купол Рады запустили дрон, Парубий заявил о попытке сорвать заседание (фото, видео)
В зале Верховной Рады Украины запустили дрон-квадрокоптер.
Как передает корреспондент УНИАН, его запустил народный депутат Игорь Луценко (фракция “Батькивщина”).
Перед этим члены этой фракции заявили о том, что в зале происходит неперсональное голосования при принятии законопроектов и что они будут бороться с этой проблемой радикальными методами.
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Представители фракций коалиции призвали председателя ВР Андрея Парубия навести порядок в сессионном зале.
Парубий заявил, что происходит срыв работы парламента.
На слова о том, что будут наказаны те, кто запустил беспилотник, некоторые депутаты ответили, что в регламенте ВР не предусмотрена норма о наказании за запуск беспилотника в сессионном зале.
В свою очередь член фракции “Народный фронт” Лапин призвал фракцию “Батькивщина” отдать этот беспилотник воинам на востоке Украины, потому что им не хватает техники, чтобы видеть террористов. При этом он заявил: “Позор вам, сволочи!”.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 июля, Рада приняла ряд решений по переименованию населенных пунктов в рамках декоммунизации, а также ратифицировала Парижский договор по климату.