Геращенко хочет выгнать из ВР на 3 заседания "проходимцев", запустивших в зале беспилотник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании парламента.

Геращенко считает такие действия нарушением статьи 51 регламента ВР, который запрещает народным депутатам приносить в сессионный зал и использовать во время пленарных заседаний плакаты, лозунги и другие предметы, не имеющие отношения к обеспечению законодательной деятельности.

Она требует от комитета рассмотреть “это нарушение и на три дня лишить права посещать заседания Верховной Рады” тех, кто запустил беспилотник.

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По ее словам, ВР не должна “позволять проходимцам, которые случайно оказались в сессионном зале, превращать высший законодательный орган в цирк, потому что подобное представить в сессионном зале любого европейского парламента невозможно”.

Геращенко подчеркнула, что этот летательный аппарат стоит 3 тысячи долларов, и “сегодня, когда каждый день на фронте убивают наших ребят, это позор человеку, который не на фронте, сюда его приносить, жевать резинку и улыбаться”.

Первый вице-спикер также подчеркнула, что не может блокировать трибуну человек, который ходит в парламенте в фирменной рубашке за 10 тыс. грн. При этом она не указала, о ком из фракции Радикальной партии идет речь.

“Пожалуйста, регламентный комитет, рассмотрите этот вопрос, и хоть раз в жизни накажите нарушителей регламента ВР”, - отметила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат из фракции “Батькивщина”Игорь Луценко запустил в сессионном зале ВР беспилотник.

Перед этим члены этой фракции заявили о том, что в зале происходит неперсональное голосование при принятии законопроектов и что они будут бороться с этой проблемой радикальными методами.

Представители фракций коалиции призвали председателя ВР Андрея Парубия навести порядок в сессионном зале. Парубий заявил, что происходит срыв работы парламента.

На слова о том, что будут наказаны те, кто запустил беспилотник, некоторые депутаты ответили, что в регламенте ВР не предусмотрена норма о наказании за запуск беспилотника в сессионном зале.