Пожар в Чернобыле до конца не потушен

Произошло осложнение обстановки и появились три новых очага тления.

В Чернобыльской зоне на территории четырех лесничеств наблюдается тление травы и древесины в очагах, пройденных огнем.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос.

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К тушению пожара от ГСЧС привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов - 240 т воды).

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова начался пожар. По состоянию на 17:00 спасатели осуществляли пролив отдельных участков, где наблюдалось тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

В то же время в результате шквалистых порывов ветра во второй половине дня обстановка осложненилась и появились новые три немасштабные очаги тления. Сегодня, 17 апреля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пожар потушен.

Ранее пожар в Чернобыльской зоне произошеа4 апреля, его удалось потушить 14 апреля.