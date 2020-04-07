Задымленность в Киеве из-за пожара в Чернобыльской зоне продлится еще несколько дней – ГСЧС

Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля.

Задымленность в Киеве в результате лесного пожара в Чернобыльской зоне продлится еще несколько дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник.

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«Каждое утро в результате атмосферных явлений город Киев затягивает дымом, который не дает людям дышать, особенно людям, которые болеют на астматические болезни. 4 апреля на территории зоны отчуждения силами ГСЧС и подразделениями Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения обеспечено тушение сложного пожара, пришедшего к нам с территории Житомирской области», - сказал он.

Слободяник добавил, что на сегодня в зоне отчуждения до сих пор горят два очага травяного настила площадями 5 и 15 гектара - в районе реки Гризля и в районе сел Александровка и Полесское.

«Открытого горения леса нет, сейчас наблюдается тление остатков сухих деревьев, травы, болотистой местности и торфяников... В последние дни дует северо-западный или северный ветер, поэтому дым и доходит до Киева», - отметил он.

Как предположил Слободяник, если направление ветра не изменится, то такая ситуация будет сохраняться еще несколько дней.

Он добавил, что ситуация контролируемая, спасатели не дадут огню распространиться.

«Существенных превышений содержания химических или биологических веществ в воздухе в населенных пунктах Киевской области нет. Если брать норму по «1», то превышение в некоторых населенных пунктах, которые рядом с очагами горения, - «1,05», то есть незначительное повышение этих веществ. Нельзя говорить, что их вообще нет», - добавил Слободяник.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда площадь, охваченная огнем, составила 20 гектаров.

Сегодня утром в ГСЧС сообщали, что площадь пожара уменьшилась до около 10,5 гектаров.

К тушению огня привлечено 120 человек и 29 единиц техники, в частности вертолет Ми-8.