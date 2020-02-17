Драка с поножовщиной в Шостке: погибшим оказался иностранец

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве гражданина Грузии. Это 25-летний местный житель.

В Сумской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве гражданина Грузии во время конфликта сегодня ночью возле кафе в г. Шостка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, по подозрению в убийстве 27-летнего мужчины задержали местного жителя.

По информации ведомства, между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт из-за девушек, которые также отдыхали в заведении.

«Выяснять отношения на улицу вышли четыре человека. Между ними завязалась драка, во время которой в ход пошел нож», - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, который является гражданином Грузии, а его 24-летнего товарища, местного жителя, также с ножевыми ранениями доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Прокурор и следователь готовят 25-летнему задержанному сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, сейчас полицией проводится ряд мероприятий по розыску другого участника драки.

«Личность человека, который ранил другого молодого человека, известна, в настоящее время устанавливается его местонахождение. Разыскиваемый злоумышленник - 1989 года рождения, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - уточнила Науменко.

Как сообщал УНИАН, ночью 17 февраля в г. Шостка Сумской области в результате драки возле кафе один человек получил смертельное ножевое ранение, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК.