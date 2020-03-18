Руководство одесской экоинспекции забаррикадировалось и не пускает нового руководителя – Фирсов

По словам Фирсова, старое руководство забаррикадировалось в помещении, поэтому пришлось вызывать полицию.

Новоназначенного исполняющего обязанности руководителя Одесского отделения Государственной экологической инспекции не пустили на рабочее место, поскольку предыдущее руководство забаррикадировалось внутри помещения инспекции.

Об этом написал на странице в Facebook временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

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«Сегодня мой первый заместитель Денис Каплунов приехал в Одессу для того, чтобы официально представить нового начальника Одесской инспекции. Но произошел инцидент. Одесское руководство забаррикадировалось в помещении инспекции и пытается не пустить нас. Звучит смешно, но так оно и есть. Не хотел писать о внутренних проблемах, однако вынужден осветить эту ситуацию. В связи с этим вызвали полицию», - написал он.

По словам Фирсова, за 4 месяца его работы большинство начальников территориальных подразделений Госэкоинспекции были сменены, кроме Одесского отделения.

«Остался только проблемный Одесский регион. Мы назначили там нового исполняющего обязанности, однако, кажется, старое руководство мы будем вынуждены отдирать оттуда вместе с креслом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов уволил 15 из 23 руководителей территориальных подразделений ведомства.

21 ноября Кабинет министров Украины назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции.