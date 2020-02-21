В морском лицее Одессы разлили аммиак: всех эвакуировали

По словам очевидцев, ядовитое вещество обнаружили возле школьной столовой.

В Суворовском районе Одессы из-за разлитого раствора аммиака эвакуирован морской лицей.

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Как сообщили УНИАН в Суворовском отделе полиции Одессы, к правоохранителям поступила информация о том, что возле учебного заведения разлита жидкость с очень едким запахом, что привело к срыву занятий.

«Сегодня неустановленные лица, разлили возле учебного заведения жидкость с резким запахом, что вынудило учеников и учителей прервать учебный процесс. Пострадавших нет», - заявили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты химико-радиометрической лаборатории ГСЧС. По предварительным выводам, неизвестным веществом является аммиачная вода.

По словам очевидцев, инцидент произошел в учебно-воспитательном комплексе «Морской лицей – общеобразовательная школа № 24 I-III ступеней», расположенном на улице Заболотного. Ядовитое вещество обнаружили возле школьной столовой. Детей эвакуировали и отпустили домой.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля полиция сообщила, что в школе в городе Сквира неизвестный распылил неустановленное вещество, по предварительным данным - слезоточивое. В результате распыленного газа в медицинское учреждение были госпитализированы 16 детей.