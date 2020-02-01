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Под Киевом в многоэтажке взорвался газ (фото)

15:50, 01 февраля 2020
Происшествия
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Взрыв газа произошел на кухне в одной из квартир / Фото: Нацполиция

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Правоохранители выяснили, что взорвалась газовая плита в квартире 60-летнего мужчины. Он получил ожоги ушей и шеи.

Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и погасила огонь, через некоторое время, когда мужчина попытался заново поджечь конфорку – газ взорвался.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Во время взрыва пострадал жилец квартиры / Фото: Нацполіція

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