Под Киевом в многоэтажке взорвался газ (фото)
15:50, 01 февраля 2020Происшествия
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Во время взрыва пострадал мужчина.
Взрыв газа произошел на кухне в одной из квартир / Фото: Нацполиция
Чрезвычайная ситуация произошла в г. Обухов, там в одной из квартир взрорвался газ.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Правоохранители выяснили, что взорвалась газовая плита в квартире 60-летнего мужчины. Он получил ожоги ушей и шеи.
Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и погасила огонь, через некоторое время, когда мужчина попытался заново поджечь конфорку – газ взорвался.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
Во время взрыва пострадал жилец квартиры / Фото: Нацполіція
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