Под Киевом в многоэтажке взорвался газ (фото)

Во время взрыва пострадал мужчина.

Чрезвычайная ситуация произошла в г. Обухов, там в одной из квартир взрорвался газ.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Правоохранители выяснили, что взорвалась газовая плита в квартире 60-летнего мужчины. Он получил ожоги ушей и шеи.

Газовая служба сообщила, что мужчина поставил чайник, вода закипела и погасила огонь, через некоторое время, когда мужчина попытался заново поджечь конфорку – газ взорвался.

Решается вопрос о правовой квалификации события.