На Львовщине разоблачили масштабное разворовывание военного оборудования
Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали механизм хищения товаров военного назначения с военных частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса Львовской области.
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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленниками оказались сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку с похищения запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины.
Контрразведчики провели 11 обысков в Львове и области по местам жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.
Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали бронетехники. Установлено, что серийные номера на части выявленных деталей повреждены.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.