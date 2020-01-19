Во Львове водитель без прав въехал в остановку транспорта: пострадала женщина (фото)

Всего на остановке в момент ДТП находилось около десятка человек.

Во Львове в воскресенье вечером водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате травмирована молодая женщина.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, авария произошла в 18.25 на улице Под Дубом.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "БМВ", 37-летний львовянин, не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и совершил при этом наезд на пешехода - 24-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу, где медики установят ей диагноз ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на момент совершения ДТП на остановке находилось около десяти человек - они отделались испугом. Впоследствии правоохранители установили, что в феврале 2019 года водителя суд лишил права управления транспортом. С тех пор на него четыре раза составляли административные протоколы за управление без соответствующих документов.

"Сейчас решается вопрос правовой квалификации события, проводятся первоочередные следственные действия", - сообщили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, во Львове таксист с сообщником украли платежный терминал.