Обрушилась крыша: в Полтавской области под завалами дома погиб мужчина

От полученных повреждений он погиб на месте.

В селе Потоки Кременчугского района Полтавской области во время работ по демонтажу дома погиб мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Полтавской области, об инциденте, который произошел сегодня, 14 января, правоохранителям сообщил местный житель.

«Предварительно известно, что житель села проводил работы по демонтажу здания. Во время работ на мужчину обрушилась крыша. От полученных повреждений он скончался на месте. Погибший был 1956 года рождения», - рассказала УНИАН пресс-секретарь ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина.

По ее словам, сейчас на месте трагедии работает полиция, которая документирует обстоятельства происшествия.