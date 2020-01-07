В Сочельник на Львовщине задержали двух нелегалов из Турции (фото)
17:01, 07 января 2020Происшествия
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Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад.
Нелегалов задержали / dpsu.gov.ua
На Львовщине 6 января пограничники задержали двух нелегалов, которые пытались попасть в Польшу.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. "Вчера вечером на Львовщине пограничники отдела "Смильница" совместно с оперативными сотрудниками задержали двух нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Нарушители – граждане Турции 1980 и 1996 годов рождения", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, нелегалов остановили в 200 метрах от границы Евросоюза. Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад.
"Вместо Евросоюза их ждет возвращение в страну происхождения", - добавили пограничники.
Ранее в Нацполиции сообщали, что на Закарпатье депутат переправлял нелегалов в ЕС.
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