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На Харьковщине ребенок застрял в стиральной машине

13:52, 08 ноября 2019
Курьёзы
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Спасатели достали мальчика / фото: ГСЧС

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"На телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что четырехлетний ребенок оказался в стиральной машине. Из которой самостоятельно выбраться уже не может", - говорится в сообщении.

Сначала спасатели успокоили напуганного мальчика и его маму.

"Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей ребенка осторожно извлекли из стиральной машины", - добавили в ГСЧС.

фото: ГСЧС

Как сообщал УНИАН, в американском городе Талса, штат Оклахома, грабитель попытался залезть в здание автосервиса через дымоход и застрял. 

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Теги: #ребенок#Харьковщина