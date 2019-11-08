На Харьковщине ребенок застрял в стиральной машине

Сначала спасатели успокоили напуганного мальчика и его маму.

В городе Мерефа Харьковской области четырехлетний мальчик залез в стиральную машину и не смог из нее вылезти.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"На телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что четырехлетний ребенок оказался в стиральной машине. Из которой самостоятельно выбраться уже не может", - говорится в сообщении.

Сначала спасатели успокоили напуганного мальчика и его маму.

"Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей ребенка осторожно извлекли из стиральной машины", - добавили в ГСЧС.