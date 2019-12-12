В Киеве прохожий задержал мужчину, который крепил GPS-трекер на авто

Неравнодушный человек передал задержанного в руки правоохранителям.

В Киеве на улице Малой Житомирской прохожий задержал мужчину, который прикреплял к автомобиля подозрительный предмет.

Об этом сообщила столичная полиция.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина обстрелял экипаж полиции - введена спецоперация "Гром"

Отмечается, что, заметив странное поведение неизвестного, киевлянин не растерялся: задержал его и передал правоохранителям.

Получив информацию о задержании подозрительного мужчины, следственно-оперативная группа прибыла на место инцидента. Как выяснилось, мужчина пытался установить на чужую машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения.

Злоумышленника задержали. Во время следственных действий в его квартире изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.

Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.