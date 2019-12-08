Звонил матери и прощался: опознана еще одна жертва пожара в Одессе – 16-летний студент

В день пожара подросток позвонил матери, сказал, что задыхается от дыма и попрощался.

В Одессе опознана еще одна жертва, обнаруженная под завалом в горевшем колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса – 16-летний студент Кирилл Трофимчук. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в социальных сетях мать погибшего Алена Трофимчук.

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«Прошу молитв о упокоении раба божьего Кирилла. Спи спокойно сыночек. Огонь забрал тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно», - написала она.

В то же время мать отмечает, что тело находиться на ДНК-экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

Как сообщают друзья этой потерпевшей семьи, Кирилл Трофимчук – второй ребенок, которого она потеряла за последние несколько лет – старший сын Илья умер от онкологической болезни, также в 16-летнем возрасте.

"Думская" сообщает, что в день пожара Кирилл позвонил матери, сказал, что задыхается от дыма и попрощался.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Известно по меньшей мере о десяти погибших, пострадали более 30 человек.