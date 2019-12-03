Пытки вместо лечения: под Львовом разоблачили центры псевдореабилитации наркоманов

Месячная плата за "лечение", которую платили родственники удерживаемых, составляла от 7 до 12 тысяч гривень.

На Львовщине следователи сообщили о подозрении организатору так называемых «реабилитационных центров», где незаконно удерживали и пытали людей.

Об этом сообщили во Львовской области.

Читайте такжеУжасы колонии на Днепропетровщине: больные заключенные умирают без медпомощи (фото)Правоохранители установили, что в так называемых «реабилитационных центрах» лиц, зависимых от психоактивных веществ, удерживали против их воли, заставляли работать и жестоко наказывали за малейшие нарушения режима.

«В период с 2016 до 2019 года 34-летний житель Львова организовал в селах Пустомытовского района деятельность трех центров для пребывания и платного «лечения» людей от алкогольной и наркотической зависимости. Никакой квалифицированной медицинской помощи «пациенты» не получали, при этом месячная плата за «лечение», которую платили родственники удерживаемых, составляла от 7 до 12 тысяч гривень. Организатор вместе с сообщниками удерживали «пациентов» в центрах против их воли во вредных для здоровья условиях, а также использовали их принудительный труд. Некоторые из них были помещены в учреждения принудительно», – сообщили в полиции.

Отмечается, что у «пациентов» изымали мобильные телефоны, а за попытки самовольно покинуть помещение центра были предусмотрены жестокие наказания. Психологическое и физическое насилие в отношении удерживаемых применялось также за любые другие нарушения так называемых «правил пребывания в реабилитационном центре».

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре за пытки будут судить четырех полицейских.