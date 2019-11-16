Стало известно, где находится задержанный глава "Укрэксимбанка"

Гриценко поместили в изолятор временного содержания. Председатель "Укрэксимбанка" задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209.

Задержанного главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко поместили в изолятор временного содержания.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Он был задержан сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", - написала она.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье некоторые СМИ со ссылкой на родственников Гриценко заявили, что неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

Позже пресс-секретарь СБУ Гитлянская сообщила, что главу "Укрэксимбанка" никто не похищал, а задержали его спецслужбы по поручению Генпрокуратуры Украины.