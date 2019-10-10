Бросался с топором: на Львовщине полицейские подстрелили мужчину, "зарезавшего свою мать"
Во Львовской области полицейские применили табельное оружие в отношении злоумышленника, который сообщил, что "зарезал свою мать", и бросался на правоохранителей с топором.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Инцидент произошел в одном из сел Самборского района. Мужчина позвонил в полицию, заявив, что "зарезал собственную мать". Он отметил, что раненная дома и, возможно, еще жива.
Прибыв на место происшествия, правоохранители попытались пройти в дом, чтобы оказать женщине домедицинскую помощь, однако на них набросился с топором неизвестный - как выяснилось впоследствии, 23-летний мужчина, который и позвонил на оперативную линию.
Защищая свою жизнь, полицейские применили табельное оружие - произвели предупредительные выстрелы, после чего - выстрелы на поражение.
Полицейские в результате нападения не пострадали. Злоумышленник с огнестрельным ранением бедра госпитализирован. Предварительно установлено, что он длительное время злоупотребляет алкоголем. А о причинении им телесных повреждений матери, он солгал.
Как сообщал УНИАН, во Львовской области мужчина погиб под собственным автомобилем, который слетел с домкрата в гараже.