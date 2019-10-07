В Днепре транспортный коллапс: ограничено движение транспорта возле общежития, где образовался провал (видео)

Под "просевшим" зданием 50-х годов постройки находится бомбоубежище. Около 200 жильцов общежития отселены.

В Днепре сегодня с утра образовался транспортный коллапс из-за ограничения движения возле студенческого общежития, где образовался провал в асфальте 5 октября.

Об этом в Facebook сообщил глава профсоюза автоперевозчиков города Михаил Тонконогий.

«В связи с перекрытием движения возле Танка, в городе наступил транспортный коллапс. Пассажиры троллейбусов и трамваев пытаются сесть на маршрутные автобусы, и они просто переполнены», - пишет Тонконогий.

По его словам, изначально была разработана схема движения в объезд, однако на этих участках автовладельцы припарковали большое количество автомобилей – образовалась большая пробка.

«Мы пытаемся отрегулировать движение, и эвакуировать «паркунов», чтобы восстановить запланированную схему движения. Уже в течение пары часов она должна заработать в штатном режиме. Пока что постарайтесь не кидаться под колеса автобусов, и немного потерпите. На маршруты выходят дополнительные машины из числа резерва», - сообщает Тонконогий.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в 17:00 в Службу спасения «101» поступила информация о провале грунта возле здания общежития №2 Национального технического университета «Днепровская политехника», который расположен по проспекту Дмитрия Яворницкого в Соборном районе Днепра. Спасатели установили, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3 на 2 метра и глубиной около 1,5 метра.

На первом этаже здания расположена аптека, в стенах которой образовались значительные трещины. В провал было засыпано около 25 куб. м земли и 10 куб. м бетона. Здание отключено от газо-, электро- и водоснабжения. Отселены около 200 жильцов общежития.

Мэр Днепра Борис Филатов предупредил о перекрытии центрального проспекта города из-за проседания асфальта и угрозы обрушения здания общежития. По его данным, дом построен на ленточном фундаменте в 50-х годах, под зданием – бомбоубежище.