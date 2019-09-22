На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков "Войска Донского" (фото)

Арсенал обнаружили во время обследования территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.

На территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого Войска Донского" так называемой "ЛНР" обнаружили ящик с боеприпасами.

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Об этом сообщает Нацполиция Луганской области.

"В ходе отработки оперативной информации, во время обследования территории вокруг заброшенной шахты в г. Приволье правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с места происшествия изъяты два гранатомета, минометная мина 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать взрывателей мины МП255, 6 гранат, четыре запала и около 1500 патронов различного калибра.

Факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого арсенала.