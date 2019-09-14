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В Киеве на Гидропарке горел пляжный комплекс (фото, видео)

19:46, 14 сентября 2019
Происшествия
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В субботу, 14 сентября, в Гидропарке на острове Долобецкий Днепровского района Киева произошло возгорание пляжного комплекса.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 кв. м. В 18:04 пожар был локализован, а в 18:34 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

Издание "Информатор" уточняет, что пожар произошел в пляжном комплексе Bora Bora Beach Club.

К тушению было привлечено 51 человек личного состава МЧС и 9 единиц техники (в том числе катер ЮМС-1000).

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Теги: #Пожар в Киеве#Гидропаркпогода в Киеве