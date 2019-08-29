Под Харьковом пациент угрожал врачам мечом-катаной (фото)

Нетрезвый мужчина хотел, чтобы ему измерили давление.

В селе Высочиновка Харьковской области нетрезвый мужчина пришел на прием к врачу с японским мечом и угрожал медработникам физической расправой.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии в помещении местной амбулатории поступило в полицию 27 августа.

Установлено, что около 14:00 мужчина прибыл в больницу, чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но он начал ругаться в адрес персонала нецензурной бранью и угрожать физической расправой.

После этого он обнажил меч-катану и сделал несколько взмахов, приставив его к медику. Мужчина заявил медперсоналу и пациентам о своей безнаказанности.

В конце концов, полицейские задержали дебошира - 59-летнего ранее судимого местного жителя. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по статье - 7 лет лишения свободы.

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