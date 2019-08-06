В МИД сообщили подробности атаки на украинский самолет в Ливии, есть пострадавшие – СМИ

Согласно официальным данным, борт перевозил гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии.

В МИД Украины подтвердили информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту города Мисрата, Ливия. Ведомство занимается обеспечением возвращения членов экипажа в Украину.

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Об этом в МИД сообщили в ответ на запрос LIGA.net.

В ведомстве отметили, что, по информации Государственной авиационной службы Украины, в 1:17 по Киеву во время разгрузки груза украинский самолет был атакован при помощи беспилотника.

В МИД уточнили, что борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 6 августа в аэропорту Мисрата в Ливии уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс, перевозивший гуманитарный груз из Турции.