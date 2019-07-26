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В оккупированном Донецке во время движения загорелся троллейбус

11:18, 26 июля 2019
Происшествия
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В Донецке загорелся троллейбус во время движения / фото Сергей Тимошенко

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Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС» при группировке «ДНР», пишут Новости Донбасса.

Инцидент произошел сегодня по улице Кирова. 

По информации «МЧС», пострадавших в результате пожара нет. Огнем уничтожена обшивка крыши троллейбуса в салоне и пассажирское сидение.

В ликвидации возгорания было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники спасателей.

Причины происшествия уточняются.

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