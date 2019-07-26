В оккупированном Донецке во время движения загорелся троллейбус

Обошлось без пострадавших.

Пожар произошел в троллейбусе во время движения по маршруту № 17 в Кировском районе Донецка.

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Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС» при группировке «ДНР», пишут Новости Донбасса.

Инцидент произошел сегодня по улице Кирова.

По информации «МЧС», пострадавших в результате пожара нет. Огнем уничтожена обшивка крыши троллейбуса в салоне и пассажирское сидение.

В ликвидации возгорания было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники спасателей.

Причины происшествия уточняются.