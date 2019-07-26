В оккупированном Донецке во время движения загорелся троллейбус
11:18, 26 июля 2019Происшествия
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Обошлось без пострадавших.
В Донецке загорелся троллейбус во время движения / фото Сергей Тимошенко
Пожар произошел в троллейбусе во время движения по маршруту № 17 в Кировском районе Донецка.
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Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС» при группировке «ДНР», пишут Новости Донбасса.
Инцидент произошел сегодня по улице Кирова.
По информации «МЧС», пострадавших в результате пожара нет. Огнем уничтожена обшивка крыши троллейбуса в салоне и пассажирское сидение.
В ликвидации возгорания было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники спасателей.
Причины происшествия уточняются.
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