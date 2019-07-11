В Киеве с пятого этажа выбросился народный артист Украины

Пенсионер был вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ.

На Осокорках в Киеве с пятого этажа многоэтажки выбросился пенсионер, который оказался народным артистом Украины и вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ.

Об этом сообщают «Факты».

Читайте такжеНа Сумщине повесился 12-летний школьник

Мужчина решил свести счеты с жизнью около 5.00, но свидетелей все равно оказалось много.

О том, что трагедия была самоубийством, говорит найденная предсмертная записка в кармане погибшего. В ней он просит никого не винить в своей смерти. Также он написал контактный номер телефона своего сына.

Соседи рассказали, что пенсионер был неконфликтным и часто сидел на лавочке на детской площадке возле дома. Однако в последнее время часто жаловался на сильную боль в ногах.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области 12-летний школьник повесился из-за телефона.