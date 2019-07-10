В Кривом Роге конфликт между азербайджанцем и тремя людьми завершился поножовщиной

Трое раненых – женщина и двое мужчин – госпитализированы.

В Кривом Роге Днепропетровской области задержан гражданин Азербайджана, ранивший ножом трех незнакомых людей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, преступление произошло ночью 9 июля на улице в Центрально-Городском районе.

По данным Криворожского отдела полиции, азербайджанец сделал замечание 36-летней женщине, которая находилась в нетрезвом состоянии. Мимо проходили двое мужчин, которые вступились за женщину. Между незнакомыми людьми возник конфликт, который перерос в драку.

«Во время конфликта 44-летний гражданин Азербайджана стал бросаться на противников с ножом, в результате чего ранил двух мужчин и женщину. После чего скрылся с места преступления на велосипеде», - говорится в сообщении.

Все трое пострадавших доставлены в больницу. Один из мужчин, получивший ранение в живот, находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники уголовного розыска Криворожского отдела полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК. Ему грозит наказание, предусмотренное статьями 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.