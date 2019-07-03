"Морили голодом и избивали": в Одесской области обнаружили "концлагерь" для породистых собак

Полиция открыла уголовное производство.

В Одесской области обнаружен питомник с 28 породистыми изможденными собаками.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по спецлинии «102» поступило сообщение от граждан о том, что в одном из домовладений в Ивановском районе находятся несколько десятков животных, нуждающихся в срочной ветеринарной помощи.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Как отмечается, в ходе проведения неотложного обыска в домовладении правоохранители обнаружили 28 собак различных пород.

На место происшествия вызвали представителей местной власти и ветеринаров.

По словам начальника Ивановского отделения полиции Андрей Якименко, по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

В полиции уточнили, что сейчас собаки находятся у волонтеров.

Как сообщили в общественной организации Animal-SOS-Odessa, к волонтерам обратились жители села Бараново Ивановского района, которые рассказали, что в этом населенном пункте в ужасных условиях местный житель содержит породистых собак - алабаев, овчарок и курцхаар.

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«Ситуация очень критическая: собак содержат в ужаснейшей антисанитарии, морят голодом и избивают. Собаки приходят к соседям за едой, обессиленные падают и умирают», - сообщили в организации. Также отмечается, что животные запуганы, напоминают скелеты, обтянутые кожей – очень истощены, больны и еле держатся на лапах.

Волонтеры сегодня смогли забрать собак у мужчины, который их содержал при своем домовладении. По данным местных жителей, ранее в этом «питомнике» было около 70 собак, но остальные, как утверждают люди, умерли от голода.

Сейчас активисты начали сбор средств для строительства вольера, просят помочь кормом, стройматериалами лекарства от паразитов, ошейниками и пр.

Также отмечается, что в одной из истощенных собак жительница Одессы узнала свою собаку, пропавшую 6 лет назад. Сегодня женщина забрала свое животное, которое хозяйку признало.

По данным полиции, предварительно установлено, что хозяин домовладения разводил собак для их последующей продажи на Староконном рынке в Одессе. Следствием устанавливаются обстоятельства, при которых животные оказались в таких условиях.