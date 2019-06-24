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На Днепропетровщине рассказали о поджигателях будок для бездомных собак

17:51, 24 июня 2019
Экология
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Ночью в Кривом Роге неизвестные подожгли будки бездомных собак, - свидетели / 1kr.ua

В ночь с 23 на 24 июня в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестные сожгли будки для бездомных животных, которые собственноручно соорудили горожане, чьи дома находятся возле гаражей. 

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В рубрику «Свидетели событий» написала криворожанка, которая рассказала, что недалеко от ее дома по улице Виталия Матусевича кто-то поджог будки собак, которые стояли возле гаража, передает 1kr.ua.

Отметим, что факт пожара подтверждают в ДСНС. «Неизвестные нашли способ избавиться от дворовых собак. Были подпалены их будки, сами животные чудом не пострадали. Перед тем, как делать такие поступки, включайте мозги и думайте. Мало того, что эти люди желают смерти животным, так еще и жгут имущество людей. В результате пожара обгорела стена гаража и труба теплоцентрали. А если бы в гараже рванула канистра с бензином или машина?», - написала криворожанка. 

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Теги: #Днепропетровщина#собаки