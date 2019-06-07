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На Харьковщине на территории детсада погибли двое работников (фото)

14:42, 07 июня 2019
Происшествия
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На территории детсада в селе Вербовка нашли тела двух человек / фото verbivka.balrada.gov.ua

Событие произошло в селе Вербовка Балаклейского района, сообщают в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. В детском саду в сточной яме нашли тела мужчины и женщины.

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«Со слов сотрудников дошкольного учреждения выяснилось, что 57-летний работник учреждения проводил ремонтные работы. 33-летняя дочь мужчины, которая также работает в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. Женщина пошла на помощь и не вернулась», — рассказали в полиции.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины смерти работников в детском саду.

Сведения о событии внесли в Журнал единого учета. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Следователи осматривают место происшествия / фото пресс-служба полиции Балаклеи

По данным сайта Вербовского сельсовета, в селе один детский сад, который посещает около 140 детей.

Напомним, около двух недель назад в канализационном коллекторе в м. Купянск погиб коммунальщик, еще один пострадал.

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Теги: #детсад#Харьковская областьпогода в Харькове