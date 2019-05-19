Полиция выясняет обстоятельства пожара на заправке в Житомире

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть во время проведения технических работ газозаправочного оборудования.

Полиция выясняет обстоятельства пожара на автозаправочной станции в Житомире.

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Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

Отмечается, что сообщение о пожаре на АЗС на улице Восточной поступило в полицию около 13:30. В результате пожара в медицинское учреждение с термическими ожогами были доставлены двое мужчин. Огнем уничтожены конструкция АЗС и 4 легковых автомобиля.

"По предварительным данным, возгорание могло возникнуть во время проведения технических работ газозаправочного оборудования", - говорится в сообщении.

Полиция начала необходимые проверки для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, в Житомире пожарные ликвидировали пожар на автозаправке. По данным ГСЧС, возгорание возникло на запорной арматуре емкости с газом. В результате пожара пострадали два человека, повреждены четыре автомобиля.