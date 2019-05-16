У Рады произошла стычка между "евробляхерами" и правоохранителями (видео)

Возле парламента проходит акция активистов организации «АвтоЕвроСила».

Возле Верховной Рады произошло столкновение между митингующими - активистами организации «АвтоЕвроСила» - и правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, на проезжей части ул. Грушевского - от ул. Шелковичной в сторону станции метро «Арсенальная» и заканчивая перекрестком, где находится вход в Мариинский парк - движение транспорта перекрыто. На этом участке на тротуарах, местами и на проезжей части, стоят автомобили участников акции - активистов организации «АвтоЕвроСила». На площади Конституции, где установлена сцена, находятся несколько сотен участников акции.

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На проезжей части улицы Грушевского возник конфликт между участниками акции и правоохранителями. По словам участников акции, к ним должен был подъехать еще один участник на машине, но полиция будто бы эту машину заблокировала, и поэтому возникло столкновение.

В настоящее время в центре проезжей части стоит автомобиль, окруженный участниками акции и полицейскими, между которыми продолжается спор.

На пересечении улиц Грушевского и Шелковичной, а также возле парламента выстроились в несколько рядов правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 15 мая около тысячи активистов организации «АвтоЕвроСила» собрались у стен Верховной Рады с требованием отсрочить введение штрафов за нерастаможивание автомобилей на «евробляхах». Нормы, предусматривающие введение штрафов за нерастаможивание автомобилей на «евробляхах», должны вступить в силу уже с 22 мая.

Участники акции вдоль здания парламента - на улице Грушевского - припарковали автомобили с еврономерами.

Сегодня, 16 мая, активисты продолжили акцию возле парламента.