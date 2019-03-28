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Лидер "євробляхеров" заявляет о новых переговорах с фискалами

16:50, 28 марта 2019
Общество
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Владельцы "евроблях" планируют добиться смягчения наказаний за нерастаможенные авто после 25 мая / фото УНИАН

Об этом сообщил глава "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич, сообщает ТСН.

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По его словам, на заседании встретятся юристы ГФС Украины и "евробляхеров", чтобы обсудить острые вопросы, которые не были решены в обновленных нормах растаможки авто. Это будет лишь первое из обсуждений, которые запланированы на будущее.

Во время так называемого круглого стола активисты планируют решить вопросы растаможки легкового коммерческого и грузового транспорта на еврономерах.

Кроме того, владельцы "евроблях" планируют добиться смягчения наказаний за нерастаможенные авто после 25 мая. Активисты хотят, чтобы за "евробляхи" не налагали непосильные штрафы и не конфисковали имущество.

Также Ярошевич пообещал обсудить вопрос о "евробляхах", которые зарегистрированы на иностранные компании. Он заявил, что таким авто нужно позволить "коммерческий ввоз товаров", чтобы опять же не подпадать под штрафы.

Ранее сообщалось, что в Украине после окончания льготного режима растаможки осталось 263 тыс. авто на еврономерах с нарушением сроков временного ввоза или транзита.

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Теги: #евробляхипогода во Львове