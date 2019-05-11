Вандалы сорвали медную обшивку с памятника основателям Киева (фото)

С памятника основателям Киева, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку.

Вандалы повредили памятник основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и сестре Лыбидь на Днепровской набережной.

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Об этом сообщает «Типичный Киев» в Facebook. «С памятника основателям Киева, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на территории оккупированного Крыма в Мамашае вандалы уничтожили памятник с именами погибших крымских татар во время Второй мировой войны.