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Вандалы сорвали медную обшивку с памятника основателям Киева (фото)

23:14, 11 мая 2019
Происшествия
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Памятник основателям Киева / Фото: Типичный Киев

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Об этом сообщает «Типичный Киев» в Facebook. «С памятника основателям Киева, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на территории оккупированного Крыма в Мамашае вандалы уничтожили памятник с именами погибших крымских татар во время Второй мировой войны.

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Теги: #Киев#памятникпогода в Киеве