В оккупированном Крыму разбили памятник погибшим на войне крымским татарам

Жители села Орловка обновили мемориал погибшим за собственные средства, но он простоял всего три дня.

В селе Орловка (Мамашай) под Севастополем неизвестные разбили мемориальные плиты, которые три дня назад были установлены в память о погибших во Второй мировой войне крымских татарах.

Читайте такжеСерпы, молоты, танки и Путин: в Москве под надзором снайперов прошел парад ко Дню Победы (фото)

Об этом в Facebook сообщила крымская журналистка Айше Шулакова. По ее словам, на плитах были высечены 57 имен.

Журналистка отметила, что жители села много лет добивались справедливости в отношении своих предков, и установили плиты на собственные средства.

Проект Crimean Tatars сообщает, что старый мемориал в Орловке содержал лишь 6 имен погибших фронтовиков. Среди них не было ни одной крымскотатарской фамилии. 6 мая мемориал обновили, установив дополнительные плиты.

Ранее сообщалось, что в Павлоградском районе Днепропетровской области вандалы разбили две стелы на братской могиле 64 воинов, погибших во время Второй мировой войны.