В оккупированном Крыму разбили памятник погибшим на войне крымским татарам
В селе Орловка (Мамашай) под Севастополем неизвестные разбили мемориальные плиты, которые три дня назад были установлены в память о погибших во Второй мировой войне крымских татарах.
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Об этом в Facebook сообщила крымская журналистка Айше Шулакова. По ее словам, на плитах были высечены 57 имен.
Журналистка отметила, что жители села много лет добивались справедливости в отношении своих предков, и установили плиты на собственные средства.
Проект Crimean Tatars сообщает, что старый мемориал в Орловке содержал лишь 6 имен погибших фронтовиков. Среди них не было ни одной крымскотатарской фамилии. 6 мая мемориал обновили, установив дополнительные плиты.
Ранее сообщалось, что в Павлоградском районе Днепропетровской области вандалы разбили две стелы на братской могиле 64 воинов, погибших во время Второй мировой войны.