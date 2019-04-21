С избирательного участка в Волновахе эвакуировали людей из-за сообщения о взрывчатке

Информация о заминировании помещения избирательного участка не подтвердилась.

С избирательного участка в Волновахе Донецкой области эвакуировали членов УИК и избирателей из-за анонимного сообщения о взрывчатке.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Как отмечается, сегодня в 12.27 аноним сообщил на «102» о том, что здание школы №7, где расположен избирательный участок, заминировано.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции, руководство полиции, работники ГСЧС, взрывотехнической и кинологической службы областного главка.

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«Из помещения школы, где расположен избирательный участок, были эвакуированы члены избирательного участка и жители, которые пришли проголосовать. Квадрат был оцеплен, чтобы обезопасить прохожих. По состоянию на 13.05 избирательный участок возобновил работу», - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, полиция проверяет сообщение о заминировании ряда объектов в Харькове: около 13.00 поступила информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-гостинице и двух торговых центрах.

Также полиция зафиксировала сообщение о том, что заминирована Каховская гидроэлектростанция. На месте работают специалисты взрыво-технической службы.