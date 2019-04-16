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Как спасали Нотр-Дам: парижские пожарные обнародовали впечатляющие фото и видео борьбы с огнем

16:13, 16 апреля 2019
Мир
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Парижские пожарные обнародовали новое видео с пожара в соборе Нотр-Дам / Скриншот - Twitter, Pompiers de Paris

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Видео обнародовано на странице парижских пожарных в Twitter. В публикации отмечается, что на борьбу с огнем мобилизовали около 400 пожарных.

Кроме того, обнародована масса уникальных снимков с места событий.

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.

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Теги: #пожар#Собор Парижской Богоматери