Как спасали Нотр-Дам: парижские пожарные обнародовали впечатляющие фото и видео борьбы с огнем

Отмечается, что на борьбу с огнем мобилизовали около 400 пожарных.

В сети появилось видео парижской пожарной службы, на котором демонстрируется борьба с огнем в Соборе Парижской Богоматери.

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Видео обнародовано на странице парижских пожарных в Twitter. В публикации отмечается, что на борьбу с огнем мобилизовали около 400 пожарных.

#intervention Retour en images sur le feu à #NotreDame de Paris qui a mobilisé пре de 400 pompiers. pic.twitter.com/O9ELwENcoY — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

Кроме того, обнародована масса уникальных снимков с места событий.

1/2 #Intervention#NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d'art ont été sauvegardées, grâce à l'action combinée des différents services de l'état engagés à nos côtés. pic.twitter.com/0GJZKAdYdM — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, пре de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l'effroyable l'incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.