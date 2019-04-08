Дубасили палкой с гвоздями и бутылкой: в Чернигове подростки избили 10-летнюю девочку

В полиции информацию местных СМИ об изнасиловании девочки не подтверждают.

В Чернигове госпитализирована 10-летняя девочка, которую вчера избили четверо парней-подростков.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

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Согласно информации, подростки напали на девочку на проспекте Победы. Ее обзывали, плевали в нее, держали за руки, били палкой с гвоздями и бутылкой, наполненной камнями.

Девочку доставили в Черниговскую детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и колотой раной ноги.

Как уточнила пресс-секретарь полиции в Черниговской области Юлия Ковтун, по данному факту начато производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По ее словам, правоохранители сейчас общаются с детьми и родителями, чтобы дать правовую оценку инциденту.

«Местные СМИ сообщили также о попытке изнасилования, но этот факт не подтвердился», - уточнила Ковтун.