В центре Северодонецка мужчина взорвал себя гранатой (фото)

Мужчина тяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством.

Во дворе жилых домов в центре Северодонецка произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

По предварительной информации местный житель 52-х лет таким образом совершил самоубийство, сообщили в Северодонецком отделе полиции.

"Во время осмотра места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена. Мужчина тяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, патрульные наряды и сотрудники ГСЧС, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Окончательные выводы относительно инцидента будут сделаны после проведения всех необходимых процессуальных действий, отмечают правоохранители.

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