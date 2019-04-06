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В центре Северодонецка мужчина взорвал себя гранатой (фото)

13:43, 06 апреля 2019
Происшествия
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В центре Северодонецка в результате взрыва погиб мужчина / фото lg.npu.gov.ua

По предварительной информации местный житель 52-х лет таким образом совершил самоубийство, сообщили в Северодонецком отделе полиции.

фото lg.npu.gov.ua

"Во время осмотра места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена. Мужчина тяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

фото lg.npu.gov.ua

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, патрульные наряды и сотрудники ГСЧС, которые устанавливают обстоятельства происшествия. Окончательные выводы относительно инцидента будут сделаны после проведения всех необходимых процессуальных действий, отмечают правоохранители.

фото lg.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, ночью 6 апреля на Киевщине в автомобиле на ходу взорвалась граната, водитель погиб.

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Теги: #самоубийство#взрыв#Луганщина