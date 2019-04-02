В Киеве отчим изнасиловал 12-летнюю девочку

Правоохранители расследуют уголовное производство против 40-летнего мужчины, который изнасиловал собственную падчерицу.

В Киеве задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении 40-летнему мужчине, задержанному по подозрению в изнасиловании малолетней падчерицы.

Преступление было совершено 1 апреля в Деснянском районе столицы в квартире, где проживают 12-летняя девочка, ее мать и отчим.

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Об изнасиловании девочки сообщила ее мать.

В тот же день по результатам проведения следственных действий и осмотра места происшествия насильника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратурой подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 24 марта в Хмельницкой области 28-летний мужчина изнасиловал маленькую девочку.