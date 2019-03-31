Львовянин успел проголосовать.

Во Львове на выходе из избирательного участка умер 90-летний мужчина.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«На выходе из избирательного участка на ул. Кульчицкой во Львове умер мужчина 1928 г.р.», - говорится в сообщении.

Назначена экспертиза, причины смерти устанавливаются.

Как сообщил на странице сообщества «Адекватный Львов» в Facebook Виктор Тылипский, мужчина успел проголосовать.