Во Львове на выходе из избирательного участка умер 90-летний мужчина
19:31, 31 марта 2019Происшествия
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Львовянин успел проголосовать.
Мужчина успел проголосовать / фото УНИАН
Во Львове на выходе из избирательного участка умер 90-летний мужчина.
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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
«На выходе из избирательного участка на ул. Кульчицкой во Львове умер мужчина 1928 г.р.», - говорится в сообщении.
Назначена экспертиза, причины смерти устанавливаются.
Как сообщил на странице сообщества «Адекватный Львов» в Facebook Виктор Тылипский, мужчина успел проголосовать.
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