Заказное убийство военнослужащего на Харьковщине: суд отправил в СИЗО девушку-повара воинской части (видео)

Сама задержанная заявляет, что военнослужащего хотели только побить.

Чугуевский городской суд Харьковской области избрал меру пресечения девушке, которую подозревают в заказе убийства военнослужащего - два месяца в СИЗО без возможности внесения залога, говорится в ТСН.

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По версии следствия, 22-летняя Екатерина Борисенко, которая работала в воинской части поваром, предложила трем своим друзьям убить 26-летнего военного, который якобы ее изнасиловал.

Подростки заманили мужчину в лес, там лишили его жизни и сожгли вещи. Преступление снимали, а видео потом показали заказчице. Исполнителей задержали. Подозреваемая вину отрицает, мол, убийства не заказывала. А ребята якобы решили отомстить военному за то, что тот употреблял наркотики.

"Только побить и все в планах. А что дальше было - никто ничего не рассказал. За то, что он употребляет наркотические вещества, начал это делать при несовершеннолетних детях и предлагать все это им", - заявила на суде подозреваемая Екатерина Борисенко.

Напомним, 17 марта в городе Чугуев на Харьковщине нашли тело военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти. Менее чем за сутки полиция разоблачила группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летний местные ребята и 22-летняя жительница Харькова.