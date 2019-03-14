Зверски убитый в Киеве мужчина работал в Администрации президента (фото)

Убитый мужчина работал главным консультантом департамента информационной политики АП Украины.

В Киеве возле церкви нашли изувеченный и окровавленный труп мужчины.

Издание "Криминальная Украина" сообщает, что у мужчины нашли удостоверение Администрации президента Украины до 31 декабря 2018 года. Наличие удостоверения подтвердили также и ТСН.

Как сообщает Еspreso.tv, погибший - Александр Бухтатый, 1973 года рождения.

Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле церкви нашли изувеченный труп. По словам медиков, у погибшего разбита голова, а руки полностью покраснели от крови.