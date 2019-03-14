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Зверски убитый в Киеве мужчина работал в Администрации президента (фото)

11:46, 14 марта 2019
Происшествия
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У погибшего разбита голова, а руки полностью покраснели от крови / "Информатор"

Издание "Криминальная Украина" сообщает, что у мужчины нашли удостоверение Администрации президента Украины до 31 декабря 2018 года. Наличие удостоверения подтвердили также и ТСН

Как сообщает Еspreso.tv, погибший - Александр Бухтатый, 1973 года рождения.

Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины. 

"Криминальная Украина"

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле церкви нашли изувеченный труп. По словам медиков, у погибшего разбита голова, а руки полностью покраснели от крови.

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Теги: #Киев#самоубийство