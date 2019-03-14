Зверски убитый в Киеве мужчина работал в Администрации президента (фото)
11:46, 14 марта 2019Происшествия
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Убитый мужчина работал главным консультантом департамента информационной политики АП Украины.
У погибшего разбита голова, а руки полностью покраснели от крови / "Информатор"
В Киеве возле церкви нашли изувеченный и окровавленный труп мужчины.
Издание "Криминальная Украина" сообщает, что у мужчины нашли удостоверение Администрации президента Украины до 31 декабря 2018 года. Наличие удостоверения подтвердили также и ТСН.
Как сообщает Еspreso.tv, погибший - Александр Бухтатый, 1973 года рождения.
Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.
"Криминальная Украина"
Как сообщал УНИАН, в Киеве возле церкви нашли изувеченный труп. По словам медиков, у погибшего разбита голова, а руки полностью покраснели от крови.
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