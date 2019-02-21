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На полигоне в Киевской области произошел взрыв: пострадали двое военных

17:27, 21 февраля 2019
Происшествия
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В результате взрыва на полигоне пострадали двое военных / фото facebook.com/theministryofdefence.ua

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Об этом сообщила пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, медики оказали им необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.

"Предварительные причины ЧП – личное нарушение мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине в результате взрыва шестикласнику оторвало руку.

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Теги: #военные#взрыв#полигон#пострадавшие