На полигоне в Киевской области произошел взрыв: пострадали двое военных

Сейчас пострадавшие в больнице, их жизни ничего не угрожает.

На полигоне в Киевской области произошел подрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего пострадали двое военных.

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Об этом сообщила пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, медики оказали им необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.

"Предварительные причины ЧП – личное нарушение мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Николаевщине в результате взрыва шестикласнику оторвало руку.