На полигоне в Киевской области произошел взрыв: пострадали двое военных
17:27, 21 февраля 2019Происшествия
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Сейчас пострадавшие в больнице, их жизни ничего не угрожает.
В результате взрыва на полигоне пострадали двое военных / фото facebook.com/theministryofdefence.ua
На полигоне в Киевской области произошел подрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего пострадали двое военных.
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Об этом сообщила пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, медики оказали им необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.
"Предварительные причины ЧП – личное нарушение мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Николаевщине в результате взрыва шестикласнику оторвало руку.
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