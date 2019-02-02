В Киеве "полицейские" похитили двух девушек: объявлен план "Перехват" - СМИ

Вооруженные похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе.

В Дарницком районе Киева возле станции метро "Осорки" двое мужчин, представившиеся сотрудниками полиции, похитили двух девушек.

Читайте такжеВ Ирпене двое мужчин похитили 12-летнюю девочку - СМИ

Похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе, сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что злоумышленники вооружены.

По состоянию на 06:30 в Киеве ввели план «Перехват». Правоохранители ищут Hyundai Accent с двумя девушками и двумя мужчинами в салоне. Предварительно, похитители вооружены. Один из "полицейских" худощавый, среднего роста, в синей куртке, второй — полный, в темной куртке.

Как сообщал УНИАН, 24 января в Киеве неизвестные избили и ограбили журналистов.