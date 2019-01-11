На Днепропетровщине угарным газом отравились четверо детей и трое взрослых

Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

В Днепропетровской области в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в больницу доставлены семь членов одной семьи, среди которых четверо детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

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Отмечается, что происшествие произошло 11 января около 9 утра в с. Рудка Царичанского района. В частном жилом доме, кроме четырех детей (двое – 2004 года рождения, 2007 и 2012 года рождения), находились отец, мать и бабушка.

Причина утечки угарного газа устанавливается.

По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.