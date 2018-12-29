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На Днепропетровщине разъяренный водитель избил пешеходов-нарушителей (видео)

21:56, 29 декабря 2018
Происшествия
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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, говорится в сюжете ТСН.

Разъяренный мужчина, едва избежав аварии, остановился, вышел из машины, догнал и избил женщину и мужчину, которые вместе с собакой перебегали проспект. Женщину водитель ударил по лицу, а мужчину толкнул так, что тот упал посреди дороги.

Отмечается, что в полицию с заявлением об избиении никто не обращался.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Днепре водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

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Теги: #Днепропетровщина#драка