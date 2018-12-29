На Днепропетровщине разъяренный водитель избил пешеходов-нарушителей (видео)

Женщину водитель ударил по лицу, а мужчину толкнул так, что тот упал посреди дороги.

В Каменском на Днепропетровщине водитель легковушки избил пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.

Читайте такжеНа Полтавщине четыре пьяных полицейских напали на прохожего и избили его

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, говорится в сюжете ТСН.

Разъяренный мужчина, едва избежав аварии, остановился, вышел из машины, догнал и избил женщину и мужчину, которые вместе с собакой перебегали проспект. Женщину водитель ударил по лицу, а мужчину толкнул так, что тот упал посреди дороги.

Отмечается, что в полицию с заявлением об избиении никто не обращался.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Днепре водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП.