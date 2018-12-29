На Днепропетровщине разъяренный водитель избил пешеходов-нарушителей (видео)
21:56, 29 декабря 2018Происшествия
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Женщину водитель ударил по лицу, а мужчину толкнул так, что тот упал посреди дороги.
На Днепропетровщине водитель избил пешеходов, переходивших проспект в неположенном месте
В Каменском на Днепропетровщине водитель легковушки избил пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.
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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, говорится в сюжете ТСН.
Разъяренный мужчина, едва избежав аварии, остановился, вышел из машины, догнал и избил женщину и мужчину, которые вместе с собакой перебегали проспект. Женщину водитель ударил по лицу, а мужчину толкнул так, что тот упал посреди дороги.
Отмечается, что в полицию с заявлением об избиении никто не обращался.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря в Днепре водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
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