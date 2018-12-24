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Ужасное ДТП в Днепропетровской области: один погибший, трое пострадавших

11:55, 24 декабря 2018
Происшествия
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Столкнулись "ВАЗ-2101" и Mitsubishi Lancer / фото пресс-служба ГСЧС области

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о ДТП на улице Гетманская поступило сегодня, 24 декабря, в 04:02.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2101» и Mitsubishi Lancer пострадали 3 человека и 1 человек погиб.

фото пресс-служба ГСЧС области

Сотрудники ГСЧС с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали тело погибшего водителя из поврежденного автомобиля «ВАЗ-2101». Данные пострадавших устанавливаются.

фото пресс-служба ГСЧС области

Как сообщал УНИАН, под Киевом столкнулись трактор и пассажирский автобус.В результате ДТП на автомобильной дороге Киев – Обухов пострадали 7 человек - у них травмы лица и головы.

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Теги: #ДТП#днепропетровская область